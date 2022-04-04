托卡耶夫总统致贺信祝贺欧尔班当选匈牙利总理

哈通社/努尔苏丹/4月4日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日向维克多·欧尔班致贺信，祝贺其连任匈牙利政府总理。

托卡耶夫总统代表哈萨克斯坦人民及个人，祝贺欧尔班领导的青民盟在议会选举中获胜。

“选举中的胜利，证明了贵国人民对您和您领导的政党旨在确保匈牙利政治和经济稳定、增加其公民福利和加强其国际声望的全面政策的广泛支持。我祝愿您为造福国家开展的辛勤工作顺利，并为贵国的光明未来正在落实的新举措和重要计划取得成功。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，相信双边合作在两国基于有效政治对话和传统友谊的战略合作，以及两国政府的积极合作框架下得到进一步加强。

此外，托卡耶夫总统还邀请匈牙利总理在合适的时间对哈萨克斯坦进行正式访问。

最后，哈萨克斯坦总统祝愿欧尔班身体健康、工作顺利，并祝愿兄弟匈牙利人民繁荣昌盛。

据此前报道，匈牙利国会选举初步计票结果显示，执政党青民盟的得票率为54%，反对党组成的联盟的得票率约为33%。这也意味着，58岁的现任总理欧尔班成功赢得其第四个总理任期。

【编译：小穆】



