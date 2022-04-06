劳工组织：提高工作场所的多样性和包容性有助于增进绩效和新冠后的恢复

哈通社/努尔苏丹/4月6日 —— 据联合国新闻处消息，国际劳工组织今天发布的一份报告显示，工作场所的高度多样性和包容性与更高的生产力、创新和劳动力福祉息息相关，但在这方面做得太少，特别是在少数群体中，这意味着企业、工人和社会正在错失相当大的潜在益处。

根据 国际劳工组织 一份关于多元化和包容性的新报告，四分之一的人在工作中感觉不到自己的价值，而那些感觉受到包容的人往往担任更高级的职务。

多元化和包容为何重要

劳工组织表示，高度的平等、多元化和包容性事关更好的创新、生产力和绩效、人才的招聘和保留以及员工福利。然而，该报告的调查发现，只有一半的受访者表示，多样性和包容性在其工作场所的文化和战略中得到了充分的认同和支持；而且只有三分之一的企业对实施包容性进行评估。

以前关于多样性和包容性的研究往往集中在西方高收入国家的大型跨国公司。新报告《通过多元化和包容性实现企业转型》重点关注中低收入和中高收入经济体中各种规模的企业，并从员工、经理和高级管理人员的不同组合中收集信息。它以年龄、性别、性取向、民族/种族/宗教群体、残疾人和艾滋病毒感染者等角度来反映多样性。

高级员工“倍感包容”

研究发现，与个人背景或年龄、性别或种族/种族/宗教等特征相比，工作场所包容感更可能与资历相关。92% 的高级员工表示他们感到被包容，多元化在工作中受到尊重和重视，而在较低级别的受访者中这一比例为 76%。中型、大型和跨国企业的员工的感受也比小型和国有企业的员工可能感到更加积极。

报告称，多元化和包容性在全球劳动力、企业、经济和社会的高绩效中发挥着“关键作用”。“如果包容性仍然是只有高层才能享受的特权，那么企业就有可能错过……可观的好处。”

只有四分之一的受访者表示，女性在高层管理人员中占了相当大的比例（40-60%），三分之一的受访者表示高层没有残疾人。一些少数群体在包容方面的正面经验也不断减少，而且这些群体也倾向于聚集在更初级的人员配置中。

新冠大流行的影响

国际劳工组织工作条件和平等问题司司长曼努埃拉·托梅（Manuela Tomei）说：“新冠大流行暴露并加剧了我们经济和社会中现有的不平等。一个平等、多样化和包容的工作场所是复原力和恢复的关键驱动力。”

该研究的信息是在2021年7月至2021年9月新冠大流行期间收集的，涉及来自五个地区75个国家的1万2000多名员工。三分之二的受访者报告说，自危机开始以来，他们对工作场所多样性和包容性的关注和行动水平有所提高。类似比例的人表示，新冠大流行增加了他们对雇主促进多元化和包容性的期望。

建议

报告概述了实现转型和可持续变革的四项关键原则：将多样性和包容性作为企业战略和文化的一部分；高层管理人员必须多元化；高级领导、经理和员工必须作为榜样对此负责；行动必须适用于人才招聘、保留和发展的全过程。