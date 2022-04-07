哈萨克斯坦护照便利度排名提升一位

哈通社/努尔苏丹/4月7日 -- 哈萨克斯坦在Henley Passport Index网站公布的全球护照便利度最新排名中提升一位。

在这份最新的榜单当中，新加坡和日本的护照位居榜首。持有这两个国家普通护照的公民，在不考虑由于COVID-19而采取的一些限制措施的情况下，能够在不办理签证（包括落地签）得前提下前往192个国家。

排行榜上排名第二位的是德国和韩国，持有这两国普通护照的公民可免签证前往190个国家。

位居第三位的，是可以免签证前往189个国家的芬兰、意大利、卢森堡和西班牙护照。

可以免签前往188个国家的奥地利、丹麦、荷兰以及瑞典护照排名第四。

近期刚刚解除了所有COVID-19限制措施的英国以187个免签国排名第五，而美国以186个免签国居于第六。

哈萨克斯坦护照的免签/落地签国家总数达到了75个，动态排名也从第70位上升一位至第69位。

白俄罗斯护照以68个国家免签排名第77位。

由于俄罗斯和乌克兰之间的冲突局势影响，俄罗斯的排名从第46位下滑至第49位，目前持有该国普通护照可免签前往117个国家。

格鲁吉亚以115个免签国位居第50位，乌克兰以143个免签国居于第43位，吉尔吉斯和乌兹别克斯坦分别处于第81和第87位。

阿塞拜疆排名第75位，亚美尼亚排名第79位。

排行榜上位居最末尾的三个国家分别是叙利亚、伊拉克和阿富汗，只有不到30个国家为持有该国普通护照的公民提供免签政策。

这项排名基于国际航空运输协会（IATA）提供的独家数据，自2006年以来，Henley & Partners一直定期监测世界上最适合旅行的护照。

Henley and Partners的此项排名对全球199种护照进行了评估，同时考虑各地司法管辖区之间签证协议的进展情况。

并且榜单会根据各国签证政策变更生效时全年实时更新。

【编译：木合塔尔·木拉提】



