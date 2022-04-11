民调显示七成哈国公民对托卡耶夫总统感到满意

哈通社/努尔苏丹/4月11日 – 官方机构«中央通讯服务»开展的社会民意调查显示，近七成民众对哈国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫持正面评价。

哈萨克斯坦官方机构«中央通讯服务»今年3月份在哈萨克斯坦三大直辖市（努尔苏丹、阿拉木图和奇姆肯特）以及其他14个州同时启动了一项广泛的社会民意调查。

此次民意调查于2022年3月15~24日期间进行，共有1863名哈萨克斯坦公民参与，受访者年龄区间为18~50周岁。

调查显示，接受访问的哈萨克斯坦公民当中，超过70%的受访者对现任总统感到满意。同时，有67.4%的受访者自上次选举以来对托卡耶夫的观感趋于良好。

受访者中的多数（42.1%）认为，总统首先应该关注对公民权益和自由的保障。这中观点可能是受到一月事件的影响。

受访者中，41.4%的人对工资、养老金和福利金的涨幅最为关注。

35.3%的受访者支持旨在保障国民安全的措施。

35.5%的受访者对国际关系情况予以了关注。

大约四分之一（26.3%）的受访者希望总统能够加强在反腐败领域的工作。

超过半数（56.7%）的受访者认为，总统应该围绕国家安全、社会公正、稳定的经济发展、每个家庭的安宁、社会和谐开展工作。

超过七成的受访者（71.3%）对未来两年哈萨克斯坦的发展预期保持着乐观的态度。

其中，51%的受访对象认为，哈萨克斯坦能否实现良好的发展，将直接取决于总统。另有20.5%的受访者则认为，政府的表现才是未来发展的重中之重。

15%的受访者对地方执行机构的良好表现抱有期待。而对议会（参议院、马吉利斯）表达了信任的受访者占到了14.1%。

在此次社会民意调查中，超过六成的哈萨克斯坦公民（60.2%）认为，当前对哈萨克斯坦最重要的选项是«国家安全»。另有34.3%的受众认为，«主权独立»最为重要。

【编译：木合塔尔·木拉提】