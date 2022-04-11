哈通社/努尔苏丹/4月11日--哈萨克斯坦和美国拟扩大高水平战略伙伴关系。

美国负责民事安全、民主和人权事务的副国务卿乌兹拉·泽雅对哈萨克斯坦进行的访问框架下，哈萨克斯坦和美国关于人权和民主改革的高级别对话首次会议11日举行。

会议由美国副国务卿乌兹拉·泽雅和哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫共同主持。

哈萨克斯坦外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林表示，这一对话机制将为双边关系提供额外动力，并促进哈萨克斯坦的民主议程。会议框架下，双方讨论了在联合国人权理事会框架下的合作、宗教自由、哈萨克斯坦的政治改革、保护弱势群体的权利、打击人口贩运等问题。

此外，会议还讨论了扩大妇女和残疾人的权力，以及安全、执法和打击腐败领域的合作问题。

«会议对哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫提出的旨在进一步实现国家民主化和确保人权的政治改革问题予以了特别关注。 美方支持哈萨克斯坦实施总统托卡耶夫发起的在政治和社会经济领域的改革政策。 哈美拟进一步支持建设性合作，扩大高水平战略伙伴关系。»第一副外长说。

【编译：阿依波塔】







