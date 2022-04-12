哈萨克斯坦开通第三列设有女性专用车厢的客运列车

哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 第三列设有女性专用车厢的客运列车日前在哈萨克斯坦正式投入使用。

据哈萨克斯坦国家铁路公司官网消息，曼格斯套至塞梅客运列车已经将列车第九节车厢设置为女性专用车厢。这节车厢已经进行了一次试运行，并且得到了良好的市场反应，绝大多数旅客都对这一措施持以支持态度。

负责为这一节车厢乘客提供服务的乘务员也将为女性，且均为具有长期工作经验的人员。

值得一提的是，这将是哈萨克斯坦正在投入运营的第三条设有女性车厢的客运列车。

此前，哈萨克斯坦国家铁路公司于2021年10月开始，在阿拉木图至乌斯卡曼市和阿拉木图至曼格斯套市的两列旅客列车，以试点方式引入了女性专用车厢。

根据国家铁路公司的规定，旅客在购买车票时，可以根据需要选择是乘坐普通车厢，还是乘坐女性专用车厢。

所有的车厢基础配置和服务标准并无差异，票价也为统一标准，区别仅在于，售票窗口和网上售票平台出售的车票中，女性专用车厢的车票标有«ЖН»字样，并且仅限女性购买和乘坐。

女性专用车厢将禁止男性进入，不过7岁以下的男童可跟随女性监护人乘坐女性专用车厢。

【编译：木合塔尔·木拉提】