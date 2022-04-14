教科部长会见匈牙利驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/4月14日 – 哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫13日与匈牙利驻哈大使奥托·伊万·罗纳举行了会晤。

在会谈期间，匈牙利大使高度评价了哈萨克斯坦在匈牙利的留学生对当地教育系统留下的深刻映像。

大使指出，哈国留学生普遍拥有良好的英文水平，遵守纪律，知识面非常丰富。

值得一提的是，哈萨克斯坦教育和科学部与匈牙利人力资源部之间签署有一份协议。在该协议框架下，匈牙利会根据每年Stipendium Hungaricum 奖学金计划为哈萨克斯坦提供根据的250个留学生奖学金名额

大使还表示，匈牙利的许多大学正在为吸引哈国留学生而相互开展竞争。

«就在昨天，我刚刚收到了来自农业科技大学校长的一封信。他希望能够将这一奖学金计划下给予他们大学的哈萨克斯坦学生名额增加到30个。这种竞争在我们的大学当中是常见的，证明了哈萨克斯坦留学生对当地大学教授和校长们留下的良好观感。当然，我们也会努力发展当前的这个合作方案。» 奥托·伊万·罗纳大使说。

匈牙利大使还指出，匈牙利科学界也希望能够加强与哈萨克斯坦方面的合作和交流。

阿斯哈特·阿伊马汗别托夫则在会晤中谈到了哈萨克斯坦与匈牙利在考古学、历史学和核物理学领域开展联合研究项目的可能性。

【编译：木合塔尔·木拉提】