国家经济部长在美国举行一系列双边会谈 哈对美出口或将增加

哈通社/华盛顿/4月25日--出席国际货币基金组织和世界银行的春季会议框架下，哈萨克斯坦国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫在美国举行一系列会谈。

与世界银行负责公平增长、金融和机构的副行长因德米特·吉尔举行的会谈中，经济部长指出了哈萨克斯坦与世界银行30年来卓有成效的战略合作，并介绍了旨在促进哈萨克斯坦经济可持续发展的未来联合项目。

与世界银行集团副行长兼首席经济学家卡门·莱因哈特举行的会晤期间，双方讨论了全球和区域经济发展的前景和趋势。其中包括，全球债务增长、通货膨胀加速，以及财政刺激和粮食危机相关的风险等问题。

哈萨克斯坦代表团与美国商务部副部长玛丽莎·拉戈与举行的会谈期，讨论了增加相互贸易潜力问题。其中包括，增加哈萨克斯坦向美国出口的超过 75 种冶金、化学、工程和食品产品的出口量问题。

访问期间，库安特洛夫同中亚国家，以及阿塞拜疆、瑞士、波兰和塞尔维亚的代表共同参加世界银行瑞士分集团和国际货币基金组织的会议。他在讲话中谈到了哈萨克斯坦当前的经济形势和社会经济改革。

工作访问期间，哈萨克斯坦代表团还与美国经济改革商业协会举行了圆桌会议。会议期间，国家经济部长指出，美国是哈萨克斯坦的三大投资国之一。

«自1991年以来，美国已向哈萨克斯坦经济投资超过600亿美元。当前，哈萨克斯坦由500多家美资企业，在油气、化工、建筑、矿冶、工程等行业开展业务。 2021年，两国贸易额增长29%，达到了22亿美元。»他说。

此外，经济部长还与国际评级机构穆迪、标准普尔和惠誉评级的管理层举行会谈，讨论了面临制裁的地区和国家的经济发展前景和挑战。

【编译：阿依波塔】