世卫组织：当前不是从新冠防控努力中退缩的时候

哈通社/努尔苏丹/4月27日-- 据新华社报道，世界卫生组织26日表示，各国新冠病毒检测量急剧减少导致近期全球向该组织报告的确诊和死亡病例数持续下降，现在还不是从新冠防控努力中退缩的时候。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说，上周各国向该组织报告的死亡病例数略超过1.5万，是2020年3月以来的最低单周总数。但对这一令人鼓舞的趋势还应保持谨慎，因为这是许多国家减少病毒检测量后的结果，世卫组织收到的有关新冠病毒传播和基因测序的信息也越来越少。

谭德塞说：«这使我们对(新冠病毒)传播和进化的模式越来越盲目。但是这种病毒不会因为各国停止追踪而消失。它仍在传播、仍在变化、仍在剥夺人们的生命。»他呼吁所有国家继续保持对新冠病毒的监测。

世卫组织卫生紧急项目执行主任瑞安说，现在还不是对新冠病毒及其继续变异的潜力取消关注的时候。大家都急于从这一流行病中走出来，但事实是«它仍在肆虐，我们仍未走出疫情»。

世卫组织卫生紧急项目技术负责人范凯尔克霍弗也表示，她对世界各地报告的确诊病例数没有信心，因为有些国家的病毒检测策略发生了重大变化。她强调，新冠疫情仍是一个全球性的问题，现在不是从疫情防控中退缩的时候，而是真正加强已经到位的防疫工作的时候。这样才能确保人们的生命安全，并让经济回到正轨。