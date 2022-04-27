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    15:15, 27 四月 2022 | GMT +6

    马吉利斯议长介绍宪法修正案有关首任总统的信息

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    哈通社/努尔苏丹/4月27日 – 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫27日在新闻发布会上，向媒体记者介绍了当前宪法改革中与首任总统有关的一些信息。

    叶尔兰·霍沙诺夫表示，宪法修正案的草案已经提交给宪法委员会。

    在回答记者的提问时，议长强调，宪法修正案中删去了宪法里有关民族领袖地位和特权的内容。

    - 宪法修正案中仅保留了其作为国家奠基人历史性地位的内容。预计该条款获得通过后，有关首任总统的宪法性法律也将失效。- 叶尔兰·霍沙诺夫说。

    他表示，修正案还删除了宪法中的«民族领袖（Елбасы）»这一词汇。

    根据霍沙诺夫的说法，纳扎尔巴耶夫将拥有与前总统身份相符的所有权利。相关规格在宪法和与总统权限有关的法律中都有规定。

    关于相关改革如何兼顾人民的态度和意愿的问题，马吉利斯议长说：

    -是否会就此举行公投，或是进行议会投票表决，是未来的问题。当前的任务是使修正案草案获得宪法委员会的审议通过。法律中有明确的关于前总统地位的规格，该规格也适用于首任总统。

    议长还向记者们介绍了前总统依法能够享受到那些权利和权限。

    -首先，宪法将保护前总统的荣誉和尊严不受侵犯；其次，是社会保障，即提供养老金、出行车辆和随行安全人员。这些问题都由国家予以安排。-霍沙诺夫说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    议会下院 议会 黄金储备 首任总统
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