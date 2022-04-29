马克西姆·罗金：我对所谓哈萨克斯坦排斥其他语言的论调表示抗议

哈通社/努尔苏丹/4月29日 – 哈萨克斯坦国际《哈萨克语》协会副会长马克西姆·罗金在29日召开的哈萨克斯坦民族和睦大会第三十一届代表大会上，对部分外国政客宣扬的所谓哈萨克斯坦恐惧、排斥包括俄语在内的其他语言的论调提出了批评。

马克西姆·罗金在大会上发言时说道：

- 在当今的哈萨克斯坦，国家为所有生活在这片土地上的民族学习自己的语言、了解自己的文化创造了充分的便利条件。其最显眼的证据，就是哈萨克斯坦境内各地存在的以俄罗斯语、乌兹别克语、英语、德语等语言开展教学工作的学校。世界上，以国家预算为各个民族的孩童学习本民族语言提供资金支持的国家，或许可以说用十个手指就能数的过来。我认为，哈萨克斯坦就是这样的国家之一。-

马克西姆·罗金强调了哈萨克斯坦各个地区的民族语言学校在教学工作中获得的支持和帮助，并对部分外国政客对哈萨克斯坦语言政策的无端指责和攻讦提出了批评。

-有一部分外国政客在宣扬哈萨克斯坦对包括俄罗斯语在内的其他语言有恐惧心理，我对这种论调是持抗议态度的。作为一个俄罗斯裔的哈萨克斯坦人，我反对这种观点，因为这是对我们国家真实面貌的扭曲。-他说。

马克西姆·罗金还表示，如今哈国国民学习国语的热情在不断提高，国家公务员也不应该在这种趋势中落于人后。

-我们通过国际哈萨克语协会开展了一项针对可视化语言内容的项目。该项目将帮助中小型企业正确的理解和遵守视觉信息法的要求。随着社会向国语的转向，我认为有必要加强对公务员在国语方面的要求。这是因为，哈萨克语现在正在成为主要的社会语言。这——是人民的要求。所以，我认为应该对公务员的哈萨克语水平做出考核要求。- 马克西姆·罗金说。

值得一提的是，29日召开的哈萨克斯坦民族和睦大会的主题为《人民的团结-新哈萨克斯坦的支柱》。

【编译：木合塔尔·木拉提】