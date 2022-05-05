央行正积极采取措施降低通货膨胀

哈通社/努尔苏丹/5月5日 – 哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫5日在参议院（议会上院）会议上介绍了当前央行通货紧缩货币政策的执行情况。

央行行长表示，当前国内经济形势非常乐观。

«一季度GDP增速达到了4.4%。值得一提的是，哈国经济在2021年实现了4%的增幅，基本恢复到了新冠大流行前的水平。截止2022年3月，贸易额的年增长率达到了3.7%。»皮尔玛托夫说。

根据他的说法，消费的增长正在给哈萨克斯坦的通胀带来压力。

他表示，今年 4 月通货膨胀率增至 13.2%。食品价格上涨尤为明显，增幅达到了17.9%。非食品产品的价格也上涨了11.1%，服务费上涨8.9%。

央行行长表示，针对通胀压力上升，央行正在推行通货紧缩的货币政策。

«由于地缘政治局势恶化，央行于2022 年 2 月 24 日决定将基准利率上调至 13.5%，以确保金融和宏观经济稳定。»他说。

据其介绍，继基准利率上调后，2月份哈萨克斯坦存款保险基金提供的坚戈存款边际利率也随之上调。同时，央行还与政府一起，提出了一项旨在保护坚戈存款的方案，该方案以国家预算为基础，为个人坚戈存款提供补偿。

4 月 25 日，在经济态势和国内外需求等积极动态的持续财政刺激背景下，央行将基准利率上调至 14%。

«为加强抗通胀政策，政府正在与央行一起，与2022年2月开始，实施一项2022~2024年旨在控制和降低通货膨胀率的新措施。»皮尔玛托夫说。

【编译：木合塔尔·木拉提】