研究：奥密克戎一样会造成重症

哈通社/努尔苏丹/5月5日 —— 据联合早报网消息，美国一项大型研究显示，奥密克戎变种毒株在本质上与之前的其他变种毒株一样会造成重症，这与早前其他研究指奥密克戎传染性更强，但不会造成重症的说法不同。

路透社报道，科学家对13万名病患进行的调查发现，不同时期的住院和死亡风险是几乎相同的。不同时期指的是过去两年来，全球主要传播毒株出现变化的各个时期。

但他们坦承这项研究可能存在一些局限，例如，因为未包括在家通过快速抗原检测确诊的病患，可能低估了在近几波疫情中接种疫苗的病患人数和总确诊病例。

这项研究已于5月2日在分享研究报告和进展的平台Research Square上发表，并正在接受同行评审。

另一方面，世界卫生组织则说，奥密克戎的两个新亚型毒株BA.4和BA.5是造成南非病例激增的原因。

世界卫生组织总干事谭德塞周三（4日）说，比起其他奥密克戎亚型毒株，目前要确认这两个新亚型毒株是否会造成更多重症还言之过早。

他还说：“ 初步数据显示，疫苗仍然能预防严重疾病和死亡。 ”

世卫也强调进行冠病检测的重要性，以监测病毒的突变和传播。