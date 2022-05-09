国务秘书向曼舒克·玛梅托娃纪念碑敬献花篮

哈通社/努尔苏丹/5月9日 – 哈萨克斯坦国务秘书叶尔兰·卡林5月9日出席向二次世界大战英雄曼舒克·玛梅托娃纪念碑敬献花篮仪式。

胜利日当天，首都位于胜利大道的阿克扎伊克公园举行了盛大的庆祝活动。

自发聚集在这里的民众，都是为了向苏联时期著名的哈萨克斯坦英雄，用自己短暂、灿烂的人生为后人和平生活做出巨大牺牲的伟大战士，哈萨克人永世铭记的女儿——曼舒克·玛梅托娃。

献花仪式上，所有人为在第二次世界大战期间的牺牲者们举行了一分钟的默哀。

在第二次世界大战期间，哈萨克斯坦涌现出了许多英勇无畏的战士，也在历史的丰碑上镌刻了曼舒克·玛梅托娃、阿丽娅•莫勒达古洛娃、希瓦兹·多斯帕诺娃等美好的名字。

希瓦兹·多斯帕诺娃是苏联红军中的王牌飞行员，阿丽娅•莫勒达古洛娃是青史留名的卓越狙击手，而曼舒克·玛梅托娃则是不让须眉的机枪手

历史资料显示，曼舒克·玛梅托娃是在保卫涅韦尔市的战役中牺牲的，阵亡时年仅21岁。

据记载，曼舒克·玛梅托娃在战友悉数阵亡、自己头部中弹的情况下，独自坚守一处火力据点，直至生命的最后一刻，为友军的增援和接管防线争取了宝贵的时间。战地记录指出，当天在她机枪下被击毙的德军侵略者至少达到了70人。

哈萨克英雄的事迹，在今天的仪式上再次得到了颂扬，她的勇气与毅力将永远被世人所铭记。

根据正式官方的记录，哈萨克斯坦在第二次世界大战中，共有120万人踏上战场，其中只有不到一半的人返回家乡。有499名哈萨克斯坦人被授予高级荣誉，其中包括曼舒克·玛梅托娃在内的99人获得苏联英雄称号。

【编译：木合塔尔·木拉提】