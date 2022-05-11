第一副外长：哈方支持国际社会解决叙利亚危机的努力

哈通社/布鲁塞尔/5月11日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长阿汗·热赫梅图林10日出席了第六次“支持叙利亚及该地区的未来”布鲁塞尔会议。

会议由欧盟和联合国组织举办，旨在寻求为叙利亚人民提供人道主义援助的持久和长期解决方案。欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利主持召开会议，90多个国家和国际组织代表出席。

联合国叙利亚问题特使盖尔·彼得森指出，不仅在叙利亚，接收叙利亚难民的邻国的人道主义局势也正在恶化。此外，新冠疫情和俄乌军事冲突也加剧了食品安全保障问题。

因此，与会代表呼吁国际社会加倍努力，向叙利亚人民和叙利亚难民收容国提供人道主义援助。 哈萨克斯坦第一副外长表示，在联合国框架下全面恢复政治对话应成为国际社会的主要优先事项。与此同时，他呼吁所有利益攸关方引导叙利亚政府和反对派参与可达成切实可行且相互可接受妥协的进程，并通过建设性对话和国家行动来确定叙利亚的政治未来。

热赫梅图林指出了有效降低暴力冲突的叙利亚问题阿斯塔纳和平进程的重要作用，并谈及了哈萨克斯坦对叙利亚人民和其他邻国提供的人道主义援助。

鉴于叙利亚和该地区不断恶化的人道主义局势，哈萨克斯坦第一副外长建议利用伊斯兰食品安全组织(IOFS)作为提供人道主义援助的额外工具。 【编译：小穆】