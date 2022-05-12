联合国报告：全球干旱正日益加剧

哈通社/努尔苏丹/5月12日 —— 据外媒报道，在《联合国防治荒漠化公约》第十五次缔约方大会期间发布的一份联合国干旱调查报告显示，自2000年以来，全球干旱出现次数和持续时间增加了29%。报告估算，仅在1998到2017年间，全球因干旱导致的经济损失高达1240亿美元。

《联合国防治荒漠化公约》第十五次缔约方大会在科特迪瓦城市阿比让举办。《联合国防治荒漠化公约》执行秘书易卜拉欣·蒂亚乌11日在会上警告：“土地正在干涸，肥沃的土壤正在变成沙尘，干旱正在蔓延。 ”

-虽然现阶段上述情况主要影响非洲萨赫勒地区等不发达地区和国家，但其他地区也日益受到影响-，他说。

蒂亚乌说：

-干旱是可持续发展的最大威胁之一，尤其是在发展中国家，然而在发达国家也日益如此。

他10日指出，欧洲地区日益严重的干旱已经“ 敲响警钟 ”。

联合国数据显示，今年有近1.6亿儿童面临严重且持续的干旱，全球超过23亿人面临供水不足。预计到2040年，全球四分之一儿童可能受水资源短缺影响；到2050年，全球将有超过四分之三的人口可能受干旱影响。

根据这份报告，眼下全球有大约36亿人口生活在每年至少有一个月缺水的地区，今后这一数字可能扩大到48亿至57亿人。