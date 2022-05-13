外籍哈萨克同胞们可在线申请“血亲同胞”身份相关证明文件

哈通社/努尔苏丹/5月13日--此前在哈萨克斯坦居住过并回到哈萨克斯坦的外籍哈萨克族同胞们可通过e-Gov电子政府门户网站申请«血亲同胞»身份或延长该身份证明文件的有效期 。

具体来说，在哈萨克斯坦居住的外籍哈萨克族同胞们获得个人身份识别码（ЖСН/ИИН）和个人数字签名（ЭЦҚ/ЭЦП）文件后，可通过e-Gov电子政府门户网站为自己和家人申请«血亲同胞»身份相关证明文件。

此类优化是在哈萨克斯坦总统关于去官僚化的法令框架内实施的，法令的主要目的是对公共行政的所有领域进行数字化转型和系统性再造。

《国家信息技术》股份有限公司董事会主席罗斯缇斯拉夫·康尼亚什金表示，正在积极开展提供公共服务的线上模式相关工作。

-此前，申请人需前往为民服务中心（ХҚКО）和地方执行机构申请和办理此类证明文件。往后，外籍哈萨克同胞们可在线获取该服务。考虑到这项服务对公民的重要性，我们简化了获得服务的程序。- 他说。

申请人需在e-Gov电子政府门户网站选择所需服务类型：申请«血亲同胞»身份或延长该身份（қандас мәртебесін беру немесе ұзарту），之后需根据系统提示上传所需文件电子版（pdf或jpg文件格式），最后点击数字签名文件（ЭЦҚ/ЭЦП）完成签名即可。

此外，申请人还可以为家庭成员申请该项服务，家庭成员人数没有限制。

该项公共服务的在线受理时间为 — 4个工作日内。

【编译：阿依波塔】