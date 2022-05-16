集安组织首脑峰会在莫斯科开幕 托卡耶夫总统出席

哈通社/努尔苏丹/5月16日 – 集体安全条约组织成员国首脑会议在莫斯科召开，托卡耶夫总统出席会议。

为纪念集体安全条约签署30周年和集体安全条约组织成立20 周年，集安组织成员国首脑峰会今日，即5月16日在俄罗斯首都莫斯科举行。

与会成员国元首包括哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫以及塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙。 集安组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯也出席了会议。

本次峰会的议程包括讨论深化军事合作和有效应对各种传统及新挑战和威胁、集安组织发展前景等。

托卡耶夫总统在会上向与会者们致以问候，并向组织此次峰会的俄罗斯总统普京表示感谢。

托卡耶夫总统在发言中强调指出，成立已有30周年的集体安全条约组织已经成为了一个具有发展潜力的多边合作机制。

托卡耶夫表示，集安组织的首要任务是维护国际和地区和平与稳定、保护成员国领土完整和主权独立。

总统还在讲话中，高度评价了集安组织常设机构的成功运作和各机构之间的密切合作，并谈及了加强组织的执法和维和能力等问题。

托卡耶夫总统在讲话中，高度关注了打击国际恐怖主义和极端主义、阻断毒品和武器贩运以及人口移徙等问题。其中，针对阿富汗局势的升级应采取的措施问题，得到了总统的特别关注。

- 阿富汗局势以及武装团体在该国领土上的积极活动，威胁着我们各国的安全与稳定。我认为集体安全条约组织应该更加重视确保中亚南部边境的安全，同时考虑到所有可能的威胁。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还表示，加强集安组织维和部队的能力是该组织当前需要面对的另一个重要任务。

- 我们认为，推动集安组织与联合国维和行动之间的关联性，应该早日提上议程。这一步骤将能够加强集安组织的主体性权利，并为该组织参与国际维和行动提供经验。- 托卡耶夫总统说。

根据会议结果，通过了集安组织集体安全委员会关于集体安全条约签署30周年和集体安全条约组织成立20周年的声明。

2022 年，集体安全条约组织由亚美尼亚共和国担任主席。

1992年5月15日，独联体国家首脑在乌兹别克斯坦首都塔什干会晤时签署了集体安全条约。

2002年5月14日，独联体集体安全条约理事会会议通过决议，将 独联体集体安全条约 改为 独联体集体安全条约组织 。

集安组织成员国包括亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯和塔吉克斯坦。

【编译：木合塔尔·木拉提】