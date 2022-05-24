哈萨克斯坦重启医疗列车巡回诊疗项目

哈通社/努尔苏丹/5月24日 – 通过«医疗列车»项目，哈萨克斯坦为居住在偏远地区的近6万居民提供与城市居民相同水平的高治疗医疗服务。

驻有卫生部部署的经验丰富的医疗团队，并配备了全套医疗设备的医疗列车，可以向铁路沿线的巡回医疗点居民提供初级保健、咨询和诊断护理，并通过实验室检测手段，为患者进行各类检查。在有必要时，还可以为患者进行一些常规的小型手术。

该项目为许多处于偏远地区，因前往县、州中心医院就诊需要长途跋涉因此常常无法进行及时诊断和延误病情治疗的患者带来了福音。

2022年，哈萨克斯坦计划将巡回全国偏远区域的医疗列车的数量增至两列，将能够覆盖147个偏远居民点。

这两列医疗列车分别为«护助（Жәрдем）»号和«哈萨克斯坦保健（Саламатты Қазақстан）»号。其中，护助号医疗列车于5月23日发车，运行至11月6日，巡回线路将覆盖克孜勒奥尔达州、西哈州、阿克托别州、阿特劳州、曼格斯套州、突厥斯坦州、江布尔州的80个偏远地区居民点；而哈萨克斯坦保健号于6月20日发车，运行至11月2日，巡回线路将覆盖阿拉木图州、东哈州、巴甫洛达尔州、北哈州、阿克莫拉州、库斯塔奈州和卡拉干达州的67个偏远地区居民点。

两列医疗列车所经停的居民点常住总人口约为6万人。而两列医疗列车可总计为10万人次患者提供全面体检，为1.8万人次患者提供短期诊疗，列车内的手术室可开展1200次常规外科手术，并为至少8000人次提供牙科诊疗。

卫生部在两列医疗列车上部署的医疗团队均为经验丰富的医护人员，其专业内容涵盖了治疗师、儿科医生、心脏病医生、神经科医生、眼科医生、妇科医生、外科医生、泌尿科医生、乳房科医生和牙医。在今年的医疗列车中还新增加了心理学医生和皮肤科医生。

医疗列车上配备的专业设备均进口自日本和德国。

哈萨克斯坦于2009年开始实施医疗列车全国巡回诊疗服务项目，2019年因新冠大流行而被暂停。在项目实施的十年当中，共部署三列医疗列车（«健康»号、«护助»号和«哈萨克斯坦保健»号），累计为1700多个偏远居民点共48.8万提供服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】