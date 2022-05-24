哈萨克斯坦卫生部长在日内瓦举行一系列会晤

哈通社/日内瓦/5月24日 —— 哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特率团出席在日内瓦召开的第75届世界卫生大会。

据卫生部消息，出席第75届世界卫生大会框架下，卫生部长举行了一系列双边会谈。

会见世卫组织副总干事苏珊娜.雅卡布（Zsuzsanna Jakab）和世卫组织初级卫生保健特别规划主任苏拉亚·达利勒（Suraya Dalil）时，双方就进一步推动合作关系问题进行了讨论。

此外，哈萨克斯坦卫生部长分别会见印度卫生部长和俄罗斯卫生部副部长，并就进一步加深双边合作问题进行了深入讨论。

根据与印尼、日本和格鲁吉亚卫生部长举行会谈结果，各方就进一步落实2018年全球初级卫生保健会议通过的《阿斯塔纳宣言》和加强医疗卫生领域合作问题达成了共识。

世界卫生大会框架下，中亚国家卫生部长与世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格举行了会晤。哈萨克斯坦卫生部长表示，需要制定截至2025年的中亚地区卫生保健路线图。

会见世卫组织《烟草控制框架公约》秘书处主任阿德里亚娜·布兰科·阿基佐（Adriana Blanco Marquizo）时，黑尼亚特女士就哈萨克斯坦卫生部在烟草控制领域开展的相关工作情况进行了介绍，并邀请其访问哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦卫生部长还向“全球健康中的女性”（Women in Global Health）主任玛格达·洛巴罗（ Magda Robalo）就哈萨克斯坦性别平等情况进行了介绍。

【编译：小穆】