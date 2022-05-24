托卡耶夫在世界经济论坛框架下举行的圆桌会议上发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/5月24日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫24日向阿斯塔纳国际金融中心在达沃斯世界经济论坛框架下举行的圆桌会议发表了视频讲话。

托卡耶夫总统讲话中注重关注了全球议程热点问题。他认为，新冠疫情和乌克兰局势导致了世界经济的分裂。这也对欧亚大陆带来了新的地缘政治挑战。

此外，哈萨克斯坦总统谈及了应对疫情框架下改进医疗卫生体系，以及加强对中小企业和基础设施建设项目的支持。

与此同时，托卡耶夫总统就哈萨克斯坦当前正在实施的政治经济改革进程，其中就修宪全民公投筹备情况进行了介绍。

总统指出，哈萨克斯坦致力于实现环境、社会和公司治理（ESG）领域的目标。

哈萨克斯坦总统强调，作为可靠的合作伙伴，哈方将继续向世界市场不间断地供应商品、原材料和农产品。

- “绿色经济”的发展、提高能源效率和推动新能源领域的发展是我们在脱碳战略目标的主要方向。这是截至2060年前全面消除废物目标的最佳方法。

托卡耶夫总统最后指出，哈萨克斯坦致力于履行人权和法治领域的国际义务和原则。

据悉，国际大型投资企业、非政府组织和国际媒体代表出席了圆桌会议。

【编译：小穆】