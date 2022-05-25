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    16:48, 25 五月 2022 | GMT +6

    政府总理主持召开数字化问题委员会工作会议

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    哈通社/努尔苏丹/5月25日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫25日在总理府主持召开数字化问题委员会工作会议。

    会议就重造政府机构的业务流程、引入用于纠正公民和法人实体数据的简化机制，以及引入和发展第五代移动通信（5G / IMT）问题进行了讨论。

    数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛就国家机构中消除官僚主义和政府机构业务的全面再造，以及减少文书和报告工作等总统工作任务落实情况进行了汇报。

    会议指出，由于国家数据库中的错误，当前公民正在对各种文件进行更正。为改变这种情况，与会者建议政府机构发布接收数据更正电子申请的服务。这将允许公民直接向授权的国家机构发送请求，而无需前往公证处或为民服务中心。

    政府总理对该建议表示支持，并要求尽快落实。

    根据会议议程，与会者就过渡第五代移动通信（5G / IMT）标准问题进行了讨论。根据测试结果，有效覆盖区域超过 10 平方公里，网速高达 1.6 Gbps，延迟小于 10 毫秒。

    据了解，通讯运营商2021年在首都努尔苏丹、阿拉木图和齐姆肯特市进行了5G网络的测试。

    最后，政府总理指示进一步讨论 5G 网络的频率分配机制，并重新向委员会提交更新后的提案。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 政府 黄金储备
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