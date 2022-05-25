哈萨克斯坦外交部就修宪全民公投向驻哈使节举行吹风会

哈通社/努尔苏丹/5月25日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德25日主持召开修宪全民公投驻哈使节吹风会。

哈萨克斯坦外长指出，尽管存在危机和事件，包括疫情、一月事件、世界地缘政治局势及其对经济的影响，哈萨克斯坦仍在进行改革。

- 尽管受这些因素的影响，我国大胆的迈进了新的发展阶段，面向新哈萨克斯坦。我国政府希望按照民主标准，以及公平和透明进行公投。此外，我们希望人民在公投中支持我们的改革。根据民调，大多数选民对修宪表示支持，预计将积极参与投票。

- 我们希望在公投期间和未来几个月内，我们的改革计划能够得到国际合作伙伴的广泛和持续的支持。目前，约10多个国际组织和部分国家的观察团完成了注册。

此外，哈萨克斯坦外长呼吁民众利用自己的选举权，并积极参与修宪公投投票。

- 国际观察团注册工作将持续至5月30日18:00时，-外长说。

据他介绍，欧洲安全与合作组织民主制度和人权办公室(OSCE/ODIHR)、独联体成员国、独联体议会大会和突厥国家组织的100多名观察员完成注册。

【编译：小穆】