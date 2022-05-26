哈吉总统举行小范围会谈

哈通社/努尔苏丹/5月26日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对吉尔吉斯斯坦进行的正式访问框架下，26日与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫举行小范围会谈。

会谈期间，托卡耶夫总统对吉尔吉斯斯坦总统的访问邀请表示了感谢。

-我非常欣然的接受了你的邀请，相信具有特别意义的本次访问将为两国合作的进一步发展提供巨大的推动力，我们的战略伙伴关系也将得到加强。-总统说。

-我们在各个层面建立了基于互信的政治对话、并拥有国家间、议会间和政府间合作委员会，两国外交部也在共同努力。我想强调，哈萨克斯坦只有与吉尔吉斯斯坦有如此密切的联系。-托卡耶夫总统说道。

他表示，吉尔吉斯从各方面来说都是与哈萨克斯坦最亲近的国家，这一点毋庸置疑。今年，是两国建交的30周年。双方在这一时期内的合作范围不断扩大，两国友谊得到了显著加深。

萨德尔·扎帕罗夫向托卡耶夫总统就接受其邀请，并对吉尔吉斯斯坦进行正式访问表示了感谢。

他指出，哈萨克斯坦总统的此访将为两国合作注入新动力。

-我们是和谐合作的兄弟国家。 两个国家之间不存在任何误会，我们以完全友好的精神共同发展着。-吉总统说。

两国元首随后讨论了哈萨克斯坦-吉尔吉斯斯坦战略伙伴关系的广泛问题，包括扩大政治、贸易、经济、文化和人道主义领域合作问题。

此外，双方还讨论了区域议程问题。

根据早前报道，应吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的邀请，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日抵达比什凯克，开始对吉尔吉斯斯坦进行正式访问。

吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫在阿拉阿查国家官邸前的大理石帐篷为哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫举行欢迎仪式。

【编译：阿依波塔】