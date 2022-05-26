哈吉两国总统共同主持召开大范围会谈

哈通社/比什凯克/5月26日 – 在结束了小范围会晤后，5月26日，正在吉尔吉斯进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫共同主持了由两国官方代表团成员出席的大范围会谈。

托卡耶夫对吉尔吉斯方面邀请其访问该国表示了感谢，并表示哈方支持扎帕罗夫总统提出的将两国关系提升到新水平的倡议。

-独立以来哈萨克-吉尔吉斯双边关系在各个领域取得了显著的发展，两国之间的这一联系在战略伙伴和盟友精神的基础上不断加深。能够实现这一切，都是基于两国人民共同的价值观。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统指出，小范围会谈的结果令他非常满意。他高度评价了吉尔吉斯总统关于加深哈吉两国之间各领域合作的意愿。

- 我想要强调的是，哈萨克斯坦方面一直以来都遵循着睦邻友好和真正的盟友的精神，始终致力于全面加强哈吉关系的战略方向。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，两国政府间有着基于高度互信的政治对话和良好和谐的外交关系，吉尔吉斯总统访问哈国期间双方达成的协议得到了有效的落实和执行，边境口岸的开通、人道援助的运输以及电力能源的交换等工作进展顺利。

总统还谈到了在当前不断变化的国际经济形势下，哈吉两国之间应该关注的各项议题，包括扩大双边商品出口范围、增加边境过境点、在海关工作中引入数字系统、开展两国地区间合作，特别是举办首届地区间合作论坛等。

托卡耶夫总统表示，哈吉两国应加强投资合作，广泛的研究有利于两国利益的合作项目，尤其是在联合水电设施的建设方面。

在此次大范围会谈当中，两国代表就加强水外交和信息技术领域合作等内容进行了讨论。

人文领域一直是拉近哈萨克斯坦和吉尔吉斯两国人民精神纽带的重要领域。托卡耶夫总统在会上对吉尔吉斯在该国首都比什凯克市中心为哈萨克伟大的诗人阿拜·库南拜耶夫竖立纪念碑的决定表示了感谢。当天的会议结束后，两国元首将出席纪念碑的启用仪式。与此同时，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦将在首都努尔苏丹竖立一座玛纳斯纪念碑，作为对友好的吉尔吉斯人民的回应。

托卡耶夫总统还表示，哈萨克斯坦8所高等学府计划在吉尔吉斯设立办事处，并向吉尔吉斯提供公费50个留学生的名额。

吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫在发言中表示，两国之间的各领域合作发展显著。

- 最重要的是，我们两国之间不存在政治矛盾。两国人民都清楚的认识到，凝聚吉尔吉斯和哈萨克的力量，不断加强两国双边关系，在区域和国际组织中开展建设性的合作，将能够有效的促进地区的稳定与安全。-他说。

会谈中，两国领导人观看了在两国边境过境点建立的阿拉套工业贸易和物流综合体项目开工的介绍短片。这一设施的兴建，将有效地减少两国边境贸易的成本并提高交货速度。

根据会谈结果，两国总统共同签署了一份联合声明，声明旨在将双边合作提升到一个新的水平，进一步加强伙伴关系和协调在国际舞台上的共同行动。

【编译：木合塔尔·木拉提】