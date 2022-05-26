哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦总统召开联合新闻发布会

哈通社比什凯克/5月26日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫和吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫就双边会晤结果召开联合新闻发布会。

哈萨克斯坦总统表示，双方愿意将两国多边合作关系提升至新的阶段。他强调，此次访问将为进一步加强双边合作带来新的动力。

- 我们达成了一系列共识，其中注重关注了加强经贸合作关系问题。在当前的全球局势背景下共同努力至关重要。哈萨克斯坦是吉尔吉斯斯坦主要贸易和投资合作伙伴之一。去年，双边贸易总额超过10亿美元。近15年，哈萨克斯坦向吉尔吉斯斯坦经济直接投资总额超10亿美元。总之，两国有进一步加深经济合作的潜力。我们就近期将双边贸易总额提升至20亿美元问题达成了共识-，他说。

总统指出，双方奠定了贸易和物流产业综合体的基础，这将有助于加强生产合作和贸易。他强调，双方有能力将双边贸易额短期内明显增加。哈方已向吉尔吉斯斯坦提出了进口商品清单。

- 我们计划向吉方出口工业和其他商品，哈萨克出口公司（Kazexport）将在这方面提供支持。吉尔吉斯斯坦也有不少商品出口至哈萨克斯坦。借此机会，我们就充分利用现有的机遇达成了共识。此外，我们还就进一步简化两国公民入境和改进货物通关问题进行了讨论。近些年，两国在这方面开展了大量工作，-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，哈方将继续对外国投资商提供支持。他强调，这方面的工作有助于哈萨克斯坦投资商对吉尔吉斯斯坦的投资增加。

与此同时，托卡耶夫总统谈及哈萨克斯坦投资商参与投资总额达3亿美元的伊塞克州太阳能发电厂项目，并强调了协调水资源和能源领域合作关系的重要性。

两国元首在新闻发布会上表示，双方还就进一步加深人文和青年政策领域双边合作问题进行了深入讨论。与此同时，两国总统还共同关心的国际和区域热点问题交换了意见，并重申了两国在国际议程的共同立场。其中，双方注重关注了进一步加深中亚国家相互合作，以及近期举行中亚国家领导人磋商会达成了共识。

哈萨克斯坦总统表示，两国双边和多边合作关系将继续得到发展，哈方支持吉尔吉斯斯坦在担任欧亚经济联盟轮值主席国期间开展的相关工作。

- 我们就吉尔吉斯兄弟对哈萨克斯坦在亚洲相互协作与信任措施会议框架下的倡议提供的支持表示感谢。毫无疑问，今天的会谈将进一步加深双边合作关系。双方达成的共识和协议可以证明这一点-，总统说。

托卡耶夫总统最后表示，6月5日举行的修宪全民公投是哈萨克斯坦历史上重要的事件。他强调，哈萨克斯坦人民当前处于历史重要阶段。

哈萨克斯坦总统指出，民主化进程不会停止，新的改革将继续推进，社会体系将得到全面更新。

【编译：小穆】