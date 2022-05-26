托卡耶夫总统出席首届欧亚经济论坛

哈通社/比什凯克/5月26日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日出席了在比什凯克举行的首届欧亚经济论坛。

消息称，正在对吉尔吉斯斯坦进行正式访问的哈萨克斯坦总统与吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫一同出席主题为《全球变革时代的欧亚经济一体化——激活投资的新机会》的首届欧亚经济论坛全体会议。

会议由俄罗斯工业和企业家联盟主席亚历山大·绍欣主持，亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、白俄罗斯总理罗曼·戈洛夫琴科和欧亚经济委员会执委会主席米哈伊尔·米亚斯尼科维奇以在线方式出席。

与会者就进一步推动一体化进程，以及在欧亚经济联盟框架下加强能源、工业、交通、金融和数字化领域合作关系前景进行了讨论。

哈萨克斯坦总统讲话中注重关注了进一步提高欧亚经济联盟成员国之间的贸易量，以及改进欧亚经济委员会工作问题。他强调，欧亚经济联盟是为了参与一体化进程的国家之间发展自由贸易创造条件而成立。

- 欧亚经济联盟在复杂的地缘政治背景下展现了其有效性。毫无疑问，就像欧盟和其他经济联盟一样，该联盟也存在一些问题。每一个国家都以自己的方式保护国家的利益，都希望以自己的方式解决这个问题。这是每个国际组织，尤其是贸易组织存在的情况，-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，欧亚经济委员会开展了有效的工作。截至目前，在欧亚经济委员会框架下举行的磋商结果，已消除了80%的贸易壁垒。他强调，哈萨克斯坦支持欧亚经济委员会采取实际行动，取得具体成果。

哈萨克斯坦总统指出，哈方在商业和务实的基础上支持欧亚一体化的发展。

【编译：小穆】