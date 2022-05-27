安全会议秘书：哈萨克斯坦将继续向阿富汗提供人道主义援助

哈通社/努尔苏丹/5月27日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫27日出席阿富汗问题区域安全对话第四次会议。

阿富汗问题区域安全对话第四次会议在杜尚别举行。

中国、俄罗斯、印度、巴基斯坦、伊朗、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和土库曼斯坦安全相关部门秘书和国家安全顾问出席会议。

与会人员就地区和全球安全的关键问题，以及在该领域的重点合作方向交换了意见。

率领哈萨克斯坦代表团的总统助理兼安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫在讲话中概述了为整个地区的利益改变局势的关键点，包括防止国际恐怖主义和极端主义威胁的输出、打击贩毒、确保粮食安全和克服人道主义危机等。

他认为，需要振兴整个区域的交通，并发展教育系统以促进阿富汗的社会经济复兴是经济安全的关键因素。

努尔达吾列托夫表示，哈萨克斯坦将继续向阿富汗人民提供人道主义援助，提供食品、药品和其他必需品，并为阿富汗学生提供教育机会。

会议还强调了就阿富汗问题的所有方面开展协调工作的重要性。

最后，会议通过一项声明。声明指出，不允许国际恐怖组织利用阿富汗领土隐匿、训练、策划或资助针对该地区国家的恐怖行为。

与会人员重申在边境国家和其他有意国家之间建立合作，以交换有关破坏性团体活动情况的行动信息。

此外，各国希望确保阿富汗人民能够畅通无阻地获得人道主义援助。

努尔达吾列托夫在会议框架下还与各国安全会议秘书举行了一系列双边会谈。

【编译：阿依波塔】