生物安全问题研究所所长：我们有能力研发猴痘疫苗

哈通社/努尔苏丹/5月27日 —— 哈萨克斯坦生物安全问题研究所所长昆苏鲁·扎卡利亚27日接受哈通社采访时表示，该中心有能力研发猴痘疫苗。

据她介绍，哈萨克斯坦生物安全问题研究所长期对痘病毒科（Poxviridae）进行了研究，其中包括山羊痘（Capripoxvirus）和鸡痘（Avipoxvirus）等。

- 根据研究结果，我们研发出了山羊痘、鸡痘和骆驼痘的疫苗。目前，这些疫苗不仅在哈萨克斯坦，在前苏联国家中广泛使用。在 63 年的历史中，该研究所形成了我国最危险传染病的研究经验。

扎卡利亚女士表示，生物安全问题研究所有能力研发出猴痘疫苗。

- 鉴于我们在研究痘病毒和研发其疫苗方面的经验，我们具备研发出猴痘疫苗的能力。-她说。

据悉，新冠疫情爆发以来，生物安全问题研究所成功研发出了四款新冠疫苗。其中，QazVac新冠疫苗完成临床试验，并在开始接种。目前，该疫苗正处于世卫组织的注册阶段。

相关信息：

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会生物安全研究所成立于上世纪50年代，是前苏联最大的6个病毒研究所之一。目前，该研究所拥有280名学者和工作人员，下设13个从事高危传染病研究工作的实验室。

生物安全研究所从事卫生保健及农业领域生物疫苗、药物的研究，同时也进行生物安全领域的研究和相关工作，并负责开发针对高危传染疾病的测试系统。此外，研究中心还研发对人类、动物和鸟类具有危险和极其危险的病毒性疾病的药物。研究中心在生物安全、生物技术、病毒学、微生物学和免疫学领域有着丰厚的工作经验。

独立至今，哈生物安全研究所下属的各实验室自主研发了67款国产疫苗并投入使用。其中包括：对抗高致病性禽流感的疫苗（全球共7款此类疫苗），针对高致病性猪流感的疫苗（全球共6款此类疫苗），用于农业领域的禽流感疫苗（哈国是全球最先研发出此类疫苗的国家之一），新型抗布鲁氏菌病载体疫苗（居于国际领先地位）。

生物安全科研中心是哈萨克斯坦唯一研发和实验医疗免疫药物，以及在卫生部完成注册进程的国家组织。

哈生物安全问题科研中心作为疫苗生产者被列入了海关联盟的名录，同时也是伊斯兰合作组织成员国疫苗研发团的成员。

【编译：小穆】