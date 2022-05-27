托卡耶夫总统出席最高欧亚经济委员会会议

哈通社/努尔苏丹/5月27日—— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日出席了最高欧亚经济委员会视频会议。

消息称，最高欧亚经济委员会轮值主席、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫主持会议，亚美尼亚总理帕西尼扬、白俄罗斯总统卢卡申科和俄罗斯总统普京，以及欧亚经济联盟观察员国领导人古巴总统卡内尔和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、欧亚经济委员会执委会主席米亚斯尼科维奇出席，并发表讲话。

哈萨克斯坦总统讲话中指出，欧亚经济联盟成员国在全球和区域挑战的背景下共同努力，成功克服了社会经济障碍，并保障了宏观经济的稳定和增长。

- 经济联盟启动以来，哈萨克斯坦的相互贸易指数增长33%，而出口额增长55%。目前，哈萨克斯坦境内共有1.5多万家合资企业。令人欣慰的是，该数字不断增长。该数据是我们一体化进程的有效成果。我认为，重要的是我们的共同努力将继续专注于发展贸易和经济合作，以造福我们的公民。我认为，这将是我们加强对全球挑战的«集体免疫»的保障。-托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统表示，当前的制裁冲突是前所未有的。

- 今年2月在努尔苏丹举行的欧亚政府间理事会会议期间，我建议成立高级别工作小组，以保障欧亚五国经济的稳定。目前，该工作小组已成立，并开始制定和落实应急措施，已取得实际结果。但是，我们要切记复杂的地缘政治将持续下去。我们要做好准备。-他说。

托卡耶夫总统提议与会者考虑符合当前局势和一体化进程的哈萨克斯坦重要两大倡议。

- 需要重要的项目和实际成果。为此，需要尽快完成欧亚经济联盟成员国之间的联合项目，并提出新的投资项目。要确保区域和全球竞争力，并加强商业合作，提高跨大陆交通走廊的速度。考虑到制裁，我建议为外国企业搬迁至其他地方创造条件。全球大型企业也明白欧亚经济联盟成员国的地理优势。因此，拥有 1.8 亿消费者的市场潜力不容忽视。我建议将该措施12个月内落实。-总统说。

哈萨克斯坦总统认为，该工作应在高级别工作小组框架下，由欧亚经济委员会各部长级委员会落实，并建议今年年底听取工作小组的汇报。

- 在当前复杂的局势背景下，与第三国和一体化组织扩大与加深经济合作至关重要。这也是哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间的优先方向。去年年底，与上合组织签署了相互谅解备忘录。我们要尽快开展相关工作，并讨论新的项目和举措。今天我们开始与印度尼西亚就自由贸易协定进行谈判。当前，正在与印度进行谈判，与蒙古国之间的协定正在敲定。-托卡耶夫说。

最后，哈萨克斯坦总统呼吁最高欧亚经济委员会和欧亚经济联盟各成员国政府积极推动该领域的工作。

【编译：小穆】