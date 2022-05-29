政府总理会见世卫组织烟草控制框架公约秘书处主任

哈通社/努尔苏丹/5月29日 – 政府总理阿里汗·斯马伊洛夫周末在首都会见了到访的世界卫生组织烟草控制框架公约秘书处主任阿德里亚娜·布兰科。

双方就根据世界卫生组织烟草控制框架公约调整哈萨克斯坦法律条款内容方面的合作发展，以及加强在哈萨克斯坦的烟草控制方面的工作等进行了讨论。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦始终高度重视国民健康问题，遵守世界卫生组织批准的《烟草控制框架公约》。

总理还表示，哈萨克斯坦作为《公约》的签署国，一直在认真的履行相关的义务，通过国家立法层面的工作，有效的落实了公约中规定的各项原则，取得了显著成果。

斯马伊洛夫指出，正式由于采取了上述措施，哈萨克斯坦的人均预期寿命显著增长，烟草消费量也大幅减少，越来越多的人支持无烟环境，戒烟人数不断增加。

阿德里亚娜·布兰科高度评价了哈萨克斯坦在提升人民健康水平方面实施的一系列措施。她指出，哈萨克斯坦将2022年宣布为旨在保护和发展儿童权益的儿童年，体现了哈萨克斯坦从国家政策方面对健康的关注。

双方均表示将继续加强在相关领域的合作。

《烟草控制框架公约》，是针对烟草的第一部世界范围多边协议，也是世界卫生组织第一个具有国际法约束力的全球性公约 。该公约规定包括：广泛禁止烟草广告、提高价格和税收、在烟草制品上印制健康警告标签以及除了其他烟草控制战略以外的避免人们接受被动烟草的措施，该公约的各缔约国将受到条约具体规定的制约。

【编译：木合塔尔·木拉提】