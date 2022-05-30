国际维和人员日 哈萨克斯坦维和部队的任务是协助国际社会预防和结束武装冲突

哈通社/努尔苏丹/5月30日--5月29日是联合国国际维和人员日，经联合国大会 2002 年决议批准的这一天用来表彰维和人员的贡献。

哈萨克斯坦武装力量一直以来也在积极参与维护和平与安全行动。

2000年，根据总统令成立哈萨克斯坦维和部队。

2003年，经过训练的Казбат维和部队开始在伊拉克执行维和任务。

在参与维和行动的五年中，维和轮换十次，共派出 270 多名军人参加了维和行动。

哈萨克斯坦维和人员在伊拉克销毁了超过 450 万发弹药，包括地雷和炮弹。

派往伊拉克的哈萨克斯坦维和部队主要为受恐怖袭击影响的当地民众提供了医疗救助，并净化了6700多立方米的水。

自 2014 年以来，哈萨克斯坦代表在西撒哈拉和科特迪瓦担任参谋和军事观察员。

2018年，哈萨克斯坦特遣队和参谋人员被派往联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队），以确保任务的执行。

在此期间，有6批维和部队，共 500多名军人参加了赴黎维和任务。

值得一提的是，哈萨克斯坦女军人迪莉亚·阿赫梅托娃上校、乔丽凡·陶伊舍娃和萨比娜·穆扎利诺娃中校、瑞玛·沙克耶娃少校和阿依詹·扎苏扎科娃上尉也作为参谋和军事观察员参加了联合国在西撒哈拉和黎巴嫩的任务。

玛迪娜·卡马列蒂诺娃当前在西撒哈拉执行任务。

哈萨克斯坦维和部队的任务是协助国际社会预防和结束武装冲突。

【编译：阿依波塔】