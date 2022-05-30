哈萨克斯坦驻华大使馆举行修宪公投问题在线圆桌会议

哈通社/北京/5月30日 —— 据哈萨克斯坦驻中国大使馆消息，2022年5月30日在哈萨克斯坦驻华大使馆的组织下举行了中国主要智库中心参加的致力于解释6月5日即将举行的哈萨克斯坦宪法修正案全民公投主要目标的线上圆桌会议。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫在发言中向与会者详细介绍了国家正在进行建设“新哈萨克斯坦”的政治改革和公投对建立“第二共和国”的重要意义。

重点解释了哈萨克斯坦总统托卡耶夫《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》的国情咨文。

哈萨克斯坦共和国首任总统-民族领袖图书馆副馆长铁木尔·沙伊梅尔格诺夫也作了关于宪法改革和建立“第二共和国”倡议的意义的报告。

中国专家和研究中心的代表就哈萨克斯坦共和国的局势发表了看法，并对“新哈萨克斯坦”建设的改革给予了积极评价。

中国现代国际关系研究所中亚研究室中亚研究室主任丁晓星在发言中指出：

-中国支持哈萨克斯坦选择适合自己特点的发展道路，希望哈萨克斯坦保持稳定和繁荣。中国期待与新哈萨克斯坦进一步发展战略伙伴关系。

中国权威专家支持举行哈萨克斯坦共和国宪法修正案全民公决，并表示正在进行的宪法改革对于哈萨克斯坦的进一步发展和繁荣是及时和必要的。

中国国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所所长李永全：

哈萨克斯坦即将进行的宪法改革主要涉及政治领域的改革。曾经，中国的改革也是从政治开始的。在这方面，我们坚信这些改革将促进政治和社会稳定，以及哈萨克斯坦和整个地区的发展。

与此同时，圆桌会议与会者们指出两国合作前景广阔，高度评价当前合作水平，并表示希望扩大交往。

中国社会科学院、中国国际关系研究所、中国现代国际关系研究所、中国国务院发展研究中心等相关机构负责人及专家出席会议。