哈俄政府总理在莫斯科举行会晤

哈通社/莫斯科/5月30日—— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫30日在莫斯科同俄罗斯总理米哈伊尔·米舒斯京举行会晤。

斯马伊洛夫指出，今年所有的主要活动都在两国建交30周年之际举行。

- 近日举行的集安组织成员国纪念峰会为战略合作的发展明确了一系列重要方向。-哈政府总理说。

他强调，哈萨克斯坦政府愿意与俄罗斯在所有方向加深和加强互利合作。

- 进一步加强双边贸易和投资合作是我们当前的重要工作任务。俄罗斯是哈萨克斯坦的主要经贸合作伙伴。去年，两国之间的贸易量增加了三分之一，达240亿美元，创历史新高。今年也保持增长趋势，前四个月的贸易量已达72亿美元。-斯马伊洛夫说。

俄总理指出，俄方高度重视与哈萨克斯坦之间的同盟关系。

- 进一步扩大与哈萨克斯坦之间的经贸合作是我们的优先计划。我们建议积极推动地区间和投资合作发展。近15年，俄罗斯向哈萨克斯坦经济直接投资总额达150亿美元。我认为，7月份在叶卡捷琳堡举行的Innoprom国际工业展览会将创造新的机遇。我们非常高兴哈萨克斯坦以展会合作伙伴参展。-米舒斯京说。

最后，两国政府总理还就双边经贸合作热点问题，其中就能源、交通基础设施、教育、科学、文化和其他领域合作问题进行了讨论。

【编译：小穆】