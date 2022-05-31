总统出席清真寺晨祷 纪念政治迫害和大饥荒受难者

哈通社/努尔苏丹/5月31日 – 据总统府新闻局消息，政治迫害和大饥荒受难者纪念日之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫31日早晨前往位于首都市中心的哈兹莱特苏丹清真寺，与清真寺首席伊玛目一同念诵古兰经祷文，表达对政治迫害和大饥荒受难者的哀思和纪念。

5月31日，是哈萨克斯坦政治迫害和大饥荒受害者纪念日。这一天对于全体哈萨克斯坦社会而言，即充满悲痛又无比神圣。

悲痛在于，20世纪的政治压迫与人为饥荒的冲击中，几乎没有任何一个哈萨克斯坦的家庭幸免于难；神圣在于，在政治迫害中遇害的哈萨克斯坦社会精英们，是长达3个世纪争取民族独立和自由的征途中最后的一批殉道者。

在被称为«大恐怖、大清洗»的苏联肃反运动时期，哈萨克斯坦共有10.3万人遭受政治迫害，其中2.5万人被枪决，其中很多人为科研、文化、政治领域的知识分子和功勋人员。而在人为制造的大饥荒当中，哈萨克斯坦近半数人口承受了灭顶之灾，人口损失估计将近200万人。

哈萨克斯坦于1997年宣布，将每年的5月31日定为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

【编译：木合塔尔·木拉提】