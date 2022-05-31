卡尔拉格的见证者：比起二战 古拉格集中营更值得纪念

哈通社/阿拉木图/5月31日 – 在5月31日哈萨克斯坦政治迫害和大饥荒受害者纪念日之际，阿拉木图卡拉盖勒公园大饥荒受难者纪念碑前举行了庄重的纪念活动。

阿拉木图市市长叶尔波拉特·多萨耶夫，哈萨克斯坦参议院多位议员，许多著名的历史学家和社会活动价，以及阿拉木图市众多市民共同出席了活动。

在纪念碑前举行的仪式上，参与者们为哈萨克斯坦在前苏联制造的人为大饥荒和政治迫害中无辜死去的众多受害者集体默哀一分钟。

参与纪念活动的人群当中，电影制作人根纳季·泽梅勒的身份最为特别。因为，这位电影人不仅仅是前苏联古拉格体系的见证者，他本身就出生在古拉格集中营之一——臭名昭著的卡尔拉格集中营当中。

卡尔拉格的正式名称是卡拉干达劳动教养所，成立于1931年，系苏联最大的古拉格之一，位于哈萨克斯坦的卡拉干达州。

根纳季·泽梅勒对哈通社记者表示，古拉格集中营对许多人而言，或许只是一个遥远的历史故事，但对他自己来说，却是他永远无法忘记的童年记忆。

-讲述这些故事，对我而言始终是很沉重的。我的父亲和母亲，应该就是在集中营中相识相爱的。我的父亲，当时相当于被终身监禁在集中营中。据我母亲说，我出生后，在集中营主营地里生活了1年零2个月的时间，之后我和母亲就被送到了一个附属于集中营的定居点生活。再之后，我们被迁移到了多林其县。我们住的地方被称之为塔扎彦卡（Тазаянка）。母亲和我一起住在一个地下室里。虽然没有留下照片，但当时那种毫无希望的生活场景，我始终无法忘却。1957年托帕斯科耶集中营被关闭了，环绕我们周围的铁丝网被拆掉了，那里后来被人们叫做托帕尔乡。我童年的后半段都是在那里度过的。- 根纳季·泽梅勒说。

根纳季·泽梅勒认为，曾关押了上百万人的古拉格集中营，是人类历史上非常沉重的一页。讲述其中真实发生的故事，对很多人而言都显得非常艰难和痛苦。

- 这是那个时代的人们的苦难。为了让我们这些后代能够依然保有对人性的希望，很多古拉格的亲历者们把他们见到过的恐怖，留在了自己的心里，一起带走了。他们自己失去了相信他人的能力。我们应该对此予以理解。比起第二次世界大战，古拉格集中营更值得我们去纪念。- 根纳季·泽梅勒说。

参加纪念活动的作家叶柳拜·斯马古勒表示，明年的政治迫害和大饥荒纪念活动应该有一些新的变化。

-我建议，在2023年的大饥荒和政治迫害纪念日时，组织一场游行活动，游行者们手举那些大清洗受害者的照片，在主要街道上游行。人民应该铭记这些受害者的样貌和姓名。游行活动的名字就叫做《不朽的人民》。- 叶柳拜·斯马古勒说。

阿拉木图市的大饥荒受难者纪念碑建立于2017年5月31日。

哈萨克斯坦于1997年宣布，每年的5月31日为政治迫害和大饥荒受害者纪念日。

【编译：木合塔尔·木拉提】