哈通社/努尔苏丹/6月1日--欧盟和中亚国家阿富汗问题特别代表会议日前在阿拉木图举行。

会议议程包括阿富汗局势背景下对区域安全当前和新挑战的概述。

与会者重申了对和平、稳定和繁荣的阿富汗的共同愿望。

哈萨克斯坦代表团由总统办公厅副主任兼总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫率领。

会议框架下，与会人员详细讨论了各国对向阿富汗提供的人道主义援助贡献，以及联合执行双边和区域方案的建议。

会议指出了由欧盟资助并由联合国开发计划署实施的在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦继续开展为阿富汗学生提供教育机会计划的重要性。

叶尔詹·哈兹汉诺夫在讲话中介绍了哈萨克斯坦对稳定阿富汗局势的立场，并就通过与欧盟合作加强地区安全和可持续发展提出了具体建议。

欧盟和联合国代表向与会者介绍了阿富汗当前的局势，以及就向阿富汗人民提供人道主义和经济援助所采取的措施。

在这方面，与会者对联合国阿富汗援助团（联阿援助团）的任期限延长表示了支持。

会议框架下，哈兹汉诺夫与联合国秘书长阿富汗问题特别代表黛博拉·莱昂斯和欧盟阿富汗问题特使托马斯·尼克拉松等举行了双边会晤。

最后，与会人员通过了联合声明。

【编译：阿依波塔】