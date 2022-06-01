托卡耶夫总统出席阿拉木图儿童嘉年华大型活动

哈通社/阿拉木图/6月1日 – 保护儿童国际日之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了在阿拉木图举办的《阿拉木图儿童嘉年华（Алматы БалаFEST）》大型活动。

据总统府新闻局消息，正在对阿拉木图进行工作视察的托卡耶夫总统，6月1日前往参观了在当地举行的大型儿童节社会性活动——阿拉木图儿童嘉年华。

这场为庆祝儿童节而组织的活动，共有1000多名儿童参加。

活动在阿拉木图市生态园园区内举行。

活动分为ART SPACE、图书宝藏、ECO LAB、ROBO LAND、象棋世界和青年艺术家专区等区域。

总统参观了每一个区域的展览，与各个区域中的活动参与者们交流，观看了他们的作品展示，并对孩子们的成就予以高度评价。

在与孩子们的交谈中，托卡耶夫总统还向他们致以节日的祝贺，祝福孩子们成长为国家的栋梁之才。

活动期间，还评选了参与者（包括残障儿童）当中的优秀作品，并颁发了奖项。

据了解，阿拉木图儿童嘉年华活动在1个月前开始启动，组织了包含文学、摄影、体育、装饰和应用艺术、环保、声乐、编舞、IT技术等领域的儿童竞赛活动，吸引了超过3万儿童参赛。

【编译：木合塔尔·木拉提】