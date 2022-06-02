哈国航空安全水平受到欧盟高度评价

哈通社/努尔苏丹/6月2日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫表示，哈国航空公司不会被列入欧洲航空«黑名单»。

吾斯肯巴耶夫称，2022年6月1日，欧盟委员会飞行安全委员会发布了有关哈萨克斯坦航空管理部门和哈萨克斯坦航空公司执飞至欧洲航线的正式决定。

部长强调，欧盟27国当局宣布不会限制哈萨克斯坦航空公司的航班于欧洲大陆之间的航空通勤业务，也不会将哈萨克斯坦航空公司列入«黑名单»。

吾斯肯巴耶夫还指出，欧盟方面对哈萨克斯坦民航领域的航空安全表现，以及哈萨克斯坦当局近几年来采取的一系列有效措施做出了高度评价。

副部长还谈及了哈萨克斯坦航空公司此前被欧盟列入«黑名单»的历史。据其介绍，国际民用航空组织 2009 年进行的一项审计显示，哈国航空运输领域对国际劳工组织要求的遵守程度较低（47%）。受此影响，欧洲委员会一度将哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司列入航空安全黑名单中。

他表示，为了改变这一状况，哈萨克斯坦开展了长达7年的努力，并在不断改善自身安全监管和飞行标准的努力下，于2016年成功实现了航空安全标准的达标（提升至74%）并在同年被移除出欧盟的禁飞黑名单。

此后，哈国民航部门继续开展相关领域的工作，不断提升安全标准，确保民航领域的安全航线要求规范得到完全的落实和监督。

在日前于比利时首都布鲁塞尔举行的欧盟飞行安全委员会会议上，根据国际民航组织（ICAO）审计员在国际民航组织协调验证任务（ICVM）下进行的独立审计显示，哈萨克斯坦已经将飞行安全水平的平均水平从74%提高到了84%，比国际平均水平线高出 15%。

这一成就得到了欧盟飞行安全委员会成员高度评价。

【编译：木合塔尔·木拉提】