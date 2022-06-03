托卡耶夫总统会见上合组织秘书长

哈通社/努尔苏丹/6月3日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日在总统府会见上海合作组织秘书长张明。

会谈中，双方就确保区域安全，以及进一步加强上合组织成员国之间的经贸和人文领域合作关系问题进行了讨论，并就当前地缘政治背景下的组织主要工作方向交换了意见。

哈萨克斯坦总统欢迎上合组织秘书长的到访。总统指出，他在艰难的地缘政治形势背景下，本组织发挥着特殊作用期间就任了上合组织秘书长。

- 哈萨克斯坦是上合组织的积极成员。我在比什凯克召开的峰会发表讲话时指出了上合组织在国际舞台上最成功的组织。-总统说。

托卡耶夫表示，上合组织的工作是建设性的，旨在推动成员国之间的相互合作。与此同时，本组织希望为改善国际局势作出重大贡献。

- 因此，哈萨克斯坦将继续积极参与上合组织的工作，并为加强其潜力作出贡献。

托卡耶夫总统向上合组织秘书长就为哈萨克斯坦修宪全民公投派出观察团表示了感谢。

张明就哈萨克斯坦总统对其出任上合组织秘书长提供的支持表示了感谢，并表示他将为进一步提高组织潜力和加强成员国之间的合作做出努力。

上合组织秘书长高度评价了哈萨克斯坦的社会经济发展成就，以及托卡耶夫总统正在实施的大规模改革进程。他同时还表示，相信哈萨克斯坦将继续为组织的发展提供积极贡献。

最后，托卡耶夫总统与上合组织秘书长就国际议程重要问题深入交换了意见。

【编译：小穆】