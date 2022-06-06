中央公投委员会公布修宪公投先期统计结果

哈通社/努尔苏丹/6月6日 – 哈萨克斯坦中央公投委员会主席努尔兰•阿布德罗夫6日公布了哈萨克斯坦宪法修正案全民公投先期结果。

据其介绍，在此次全民公投期间，有资格参与公投投票的登记在册选民总数为11 734 642人。

6月5日当天，共有7 986 293选民参加了公投投票，占总选民人数的68.06%。

这一比例达到了哈萨克斯坦法律规定的最低门槛限制，因此此次公投在法律意义上被视为有效。

根据先期统计结果显示，在全部的有效选票当中，选择支持宪法修正案的选票总数为6 163 863张，占总数的77.18%。

在全国17个地区，选择支持宪法修正案的选民都占到了多数。

而在公投中反对修改宪法的选民人数为1 490 475人，其选票占总数的18.66%。

根据哈萨克斯坦的宪法性法律《共和国公投法》规定，以公投方式讨论的政治议题，必须获得公投参与地区（州、直辖市）公民至少三分之二的支持率，方可获得通过。因此，根据先期统计结果，此次宪法修正案公投结果符合法律规定的通过标准。

阿布德罗夫表示，全民公投中共有无效选票33万张。

被认定为无效的选票主要分为两种。

第一种，是投票人在选票上勾选了全部两个选项（同意和反对），这种选票总数为125 859张，在所有选票中的占比为1.58%；第二种，是投票人未做出明确的选择或者作出的标记不明显，这种选票总数为206 096张，占比为2.58%。

根据委员会主席的介绍，各地区分委会将在2个工作日内完成全部的计票和汇总通报工作。

全民公投的最终结果，将由中央公投委员会会议上予以公布。会议日期将会在近期公布。

【编译：木合塔尔·木拉提】



