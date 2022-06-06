托卡耶夫总统就修宪全民公投结果发表电视讲话

哈通社/努尔苏丹/6月6日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日就修改宪法全民公投结果发表了电视讲话。

总统在讲话中向参与全民公投投票的哈萨克斯坦人民表示了感谢。

- 此次全民公投成为了我国历史上的里程碑，我国进入了新的发展阶段。宪法改革成为了社会热议。投票过程完全按照民主标准进行，没有出现违法行为。根据投票结果，大部分公民支持了修宪方案。我国公民展现出了极大的责任感和爱国精神，以及共同建设新哈萨克斯坦的强大团结。-托卡耶夫总统说。

国家元首表示，修改宪法是改革的开始。我们将继续推动国家现代化，并在新宪法的基础上形成所有权力机构最有效的工作模式，加强它们之间的协调与平衡机制。有效的政治现代化有助于国民经济的发展和国家企业的加强。

托卡耶夫总统指出，接下来要开展立法改革，创造透明和公正的经济，以及彻底消除垄断和严厉打击腐败行为。此外，将对企业家们提供支持，维持私有化，并加强竞争力。

- 我们将全力推动经济多元化，并推动高产农业和强大的交通运输体系发展，以及为所有领域的数字化采取相关措施。劳动、教育和公民社会应成为国家可持续发展的主要动力。只有这样，我们才能创造一个自给自足的中产阶级和高效经济体。这样的经济将为公平分配收入、创造优质就业机会，以及持续提高生活质量和所有公民的全面发展创造条件。-总统说。

托卡耶夫强调，将继续对国家机关进行全面现代化，为消除官僚主义采取具体措施。

国家元首表示，宪法改革将为执法体系的全面现代创造条件。接下来，议会和政府将按照修宪方案对相关法律和条款进行修改。因此，为建立有效的执法和司法制度，要借鉴国际经验进行相关改革。

总统表示，我国需要一个为国民和企业家提供有效保护的法律体系。因此，立法中不应存在阻碍国家可持续发展的障碍。

最后，托卡耶夫总统表示将在9月份召开的议会下会期公布关于国家发展和其他问题的具体决定。

【编译：小穆】