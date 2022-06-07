欧洲哈萨克人大会在巴黎成功举办 近千人出席

哈通社/努尔苏丹/6月7日 – 在欧洲哈萨克人大会框架下，一千多名旅居欧洲各国的哈萨克侨民日前在法国首都巴黎聚首。

此次为其数日的（6月4~6日）欧洲哈萨克人大会由哈萨克斯坦驻法国大使馆、法国哈萨克-土耳其协会，以及哈萨克斯坦«同胞»基金会联合组织举办。

本届大会的与会代表多数为生活在欧盟各国的哈萨克人，此外还有来自土耳其和哈萨克斯坦的代表团。总参会人数达到了1000多人。

在大会框架下，足球友谊赛、手工艺制品展览和民族服饰缝纫大师班、传统民俗游戏竞赛、法语版《穆斯塔法·硕海》传记首发仪式、海外哈萨克文艺工作者的演出晚会等一系列活动。

其中，在足球友谊赛上，由来自法国、德国、瑞士、土耳其、荷兰、挪威、英国、奥地利的哈萨克斯坦侨民组成的14支球队，与来自哈萨克斯坦的足球队之间进行了比赛。

大会还为青年人举办了交谊舞晚会。

奥地利哈萨克族裔联合会主席叶尔图谷鲁·舒勒凡说：

- 由于生活在国外，我们有必要尽可能保留自己的文化和习俗。因此，如果能够每年组织举办一次这样的大会，我们就可能和自己的同胞相会、相知、相识。这对我们非常重要。

大会期间，与会者们还前往位于巴黎的哈萨克文学巨匠、近代书面文学奠基人阿拜·库南拜的纪念公园，以及著名的哈萨克民主改革家、阿拉什党人穆斯塔法·硕海的纪念碑前，向两位伟人致以敬意。

法国哈萨克-土耳其联合会总裁叶斯穆汗·纳泽尔说：

-在欧洲的中心，在巴黎这座城市中，我们建立了代表哈萨克人的协会。建立这个协会的目的，是让我们的后辈能够知道自己的来历，不忘记自己的文化，不忘记自己的语言。为此，我们会定期组织一些文娱活动，参与人数经常能达到400~500人。

据哈萨克斯坦同胞基金会统计，目前在远离历史故乡的海外 生活的 哈萨克人已超过800万。

同胞基金会主席阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒表示，生活在海外的哈萨克侨民，是哈萨克斯坦与他们所在国家开展民间文化交流的重要纽带。通过组织此类活动，将有助于展示历史祖国对海外游子的关注和关心，增进世界各地哈萨克人的文化向心力和精神联系。

【编译：木合塔尔·木拉提】