总理：哈萨克斯坦有足够的粮食储备

哈通社/努尔苏丹/6月7日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在7日召开的政府会议上表示，收获新一批农作物之前，哈萨克斯坦也有足够的粮食储备。

总理表示，在有利天气条件下及时优质播种是国家粮食安全的保障，也是粮食储备充足的保障。在这方面，政府已做出一切财政、物质和技术支持相关必要决定。

-正如大家，此前建立的运输线的中断和世界粮食市场价格的上涨增加了种子和农用化学品、备件和农业设备的成本。在当下困难时期，财政预算贷款总额增至1400亿坚戈。此外，我们将提前采购农产品融资翻了一番，增至800亿坚戈。总体而言，预算修订期间为农业部门分配了 2980 亿坚戈。通过以上措施和其他一系列支持措，今年国家对农民的扶持力度明显加大。-他说。

斯马伊洛夫指出，尽管去年受到干旱天气影响，农业收成仍然完全满足了国内对小麦的需求。

他表示，在收获新一批农作物之前，哈萨克斯坦也有足够的粮食储备。

-根据联合国3月公报，哈萨克斯坦今年的粮食收成应该高于常年。预计粮食平均收成在1800-1900万吨，国内需求则约为800万吨。 即使天气不利导致的收成下降情况下，哈萨克斯坦也可以确保粮食安全。-总理说道。

根据早前报道，哈萨克斯坦农业部长叶尔波勒·卡拉舒科夫7日谈到了对今年粮食收成的预测。他表示，今年的农作物产量可能较去年增长15%。

【编译：阿依波塔】