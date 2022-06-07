中国外交部长将出席在努尔苏丹举行的“中亚-中国”外长会议

哈通社/努尔苏丹/6月7日--“中亚-中国”外交部长会议将在哈萨克斯坦首都努尔苏丹市举行。

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔•特列吾别尔德7日会见中国外交部长王毅之后举行的简报会上表示，中国外长对哈萨克斯坦进行的访问框架下，将受到托卡耶夫总统的接见，并出席“中亚-中国 ” 外交部长会议。

-COVID-19 大流行在世界范围内引起了巨大影响，各国通过相互合作和支持克服了大流行。我很高兴的指出， 2022 年 6 月 1 日起，哈萨克斯坦和中国之间定期航班的恢复是这一胜利的证明。-哈外长说。

据其介绍，哈中定期航班将由阿斯塔纳航空公司和中国南方航空公司运营。根据双方的决定，航班频率暂定为每周两班。

特列吾别尔德指出，哈中两国在联合国、亚洲相互协作与信任措施会议和上海合作组织等地区和国际组织框架下开展着密切合作。

-感谢中方对成立亚洲理事会倡议的支持和积极参与。亚洲理事会第六次峰会将于今年10月在亚洲理事会成立30周年之际举行。 我们相信，中方将一如既往地以最高水平参加此次会议。 相信不就的将来，即疫情形势稳定之后，两国的多方面合作将进一步发展，达到新的高度。- 他说。

【编译：阿依波塔】