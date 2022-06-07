托卡耶夫总统会见中国外交部长王毅

哈通社/努尔苏丹/6月7日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7日在总统府会见到访的中华人民共和国国务委员兼外交部部长王毅。

会谈中，双方就哈中长久全面战略伙伴关系现状和前景，以及国际和区域组织框架下的相互协作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统高度评价两国在30年里的战略合作水平，并表示哈萨克斯坦和中国致力于加强全面双边关系。

托卡耶夫总统表示，中国国家主席习近平今年秋季对哈萨克斯坦进行的国事访问将为双边合作关系的发展注入新的动力。

- 今年是非常重要的一年。哈萨克斯坦和中国之间建交已满30年。中国共产党将举行第二十次全国代表大会。即将举行的高级别会谈将载入两国战略合作史册。-总统说。

托卡耶夫总统请王毅转达对习近平的诚挚问候，并感谢中国国家主席邀请其出席“金砖国家+”对话。

哈萨克斯坦总统表示，将支持中国国家主席在全球安全和发展领域的倡议。他强调，这些倡议的全面落实将填补世界安全和信任方面的空白，以及有助于实现2030年联合国可持续发展目标。

中国外长转达了习近平的热情问候，并祝贺哈萨克斯坦成功举行宪法修正案全民公投。

- 公投结果显示，贵国民众支持您的领导下旨在全面现代化国家的相关措施。这对于建设新哈萨克斯坦很重要，也为国家未来的发展奠定了坚实的基础。-王毅说。

王毅指出，在两国领导人的英明领导下，中哈合作关系将得到进一步发展。

- 习近平主席高度重视与您之间的个人友谊和相互信任。建设新哈萨克斯坦的倡议展现出您的英明和勇气。我们全力支持您的倡议成功实施。-他说。

会谈中，双方就国际和区域重要议程交换了意见。双方指出，愿意进一步加强在联合国、上合组织和亚信会议，以及伊合组织等国际组织框架下的相互协作。

【编译：小穆】