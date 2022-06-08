哈萨克斯坦宪法修正案生效

哈通社/努尔苏丹/6月8日 – 根据6月5日哈萨克斯坦宪法修正案全民公投结果，宪法修正案以77.18%的支持率获得通过并即刻生效。

哈萨克斯坦中央公投委员会7日公布了修宪公投的最终正式计票结果。

正式统计结果显示，

在全国登记在册的、拥有投票权的11 734 642名选民当中，共有7 985 769名选民参加了6月5日举行的修宪公投投票。参加投票的选民人数占到了总选民人数的68.05%。这一数据达到了哈萨克斯坦公投法第31条规定的门槛要求（超过半数），因此此次公投被视为有效。

其中：

投票选民的77.18%选择支持宪法修正案，共有6 163 516人；

投票选民的18.66%选择反对宪法修正案，共有1 490 477人。

全国17个地区中，选择支持修正案的人数均达到了绝对多数。因此依据此次宪法修正案全民公投的结果，根据哈萨克斯坦共和国公投法第31条和34条的相关规定，宪法修正案获得了通过。

此次公投中的无效选票为331 783张。无效选票分为两种：第一种，是投票人在选票上勾选了全部两个选项（同意和反对），这种选票总数为125 859张，在所有选票中的占比为1.58%；第二种，是投票人未做出明确的选择或者作出的标记不明显，这种选票总数为205 924张，占比为2.58%。

哈萨克斯坦《关于对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充和修订》法案全文已在包括《主权哈萨克斯坦报》在内的各大公共媒体上予以全文公布。

（点击这里阅读：宪法修正案哈萨克文版本全文）

此次宪法修正案涉及了对现行宪法中总计33项条款内容的补充和修订，相当于对三分之一的内容进行修订。

宪法修正案当中最重要的修订内容，包括明确宣布哈萨克斯坦的土地及其资源是人民的资产，人民授权国家代为管理土地资源。

此外，废除死刑将被正式列入宪法。

宪法修正案中对执法机构做出了限制性的条款，包括：

宪法、最高法院和其他各级别法官，均不得担任中央选举委员会委员和主席；

禁止军事人员、国家安全机关人员和执法人员加入政党，也不得在工会登记以及参加政党的宣传工作。

宪法修正案中有关总统的限制性内容包括：

总统连续任职不得超过两届；总统在任期内不得兼任议会、执法机关职务；总统在任期内不得拥有有偿服务实体，不得经商；总统任期内不能是任何政党的成员；在其任期内，总统的近亲无权担任政治官员和准公共部门实体的负责人。

此外，宪法修正案中还将从宪法第91条当中，删去哈萨克斯坦共和国奠基人、首任总统-民族领袖等内容。

在哈萨克斯坦历史上，在此次公投之前，共举行过两次公投，分别是在1995年4月29日和1995年8月30日。

【编译：木合塔尔·木拉提】