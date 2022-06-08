托卡耶夫总统分别会见跨国企业领导人

哈通社/努尔苏丹/6月8日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日在总统府会见在哈萨克斯坦境内的部分跨国大型企业领导人。

消息称，托卡耶夫总统在外国投资者理事会第34次会议举行之际，分别会见了雪佛龙公司生产事务副总裁杰姆斯·约翰逊、埃克森美孚生产公司总裁尼尔·达芬、哈萨克斯坦驻加拿大荣誉大使、卡梅科公司首席执行官蒂姆·盖泽尔，以及加拿大 “Condor Petroleum” 石油和天然气公司总裁唐·施特鲁。 会见雪佛龙公司领导时，托卡耶夫总统听取了该公司在哈萨克斯坦境内正在实施的项目结果，以及未来工作计划汇报。其中，双方就尽快结束田吉兹油田扩建工程项目问题进行了讨论。

与此同时，双方还就提升卡拉恰甘纳克油田原油产量，以及雪佛龙公司旨在支持哈萨克斯坦国产商品生产和环保项目的直接投资基金工作问题进行了讨论。

托卡耶夫总统与埃克森美孚生产公司总裁就卡拉恰甘纳克油田天然气加工厂建设进程，以及向国内市场供应田吉兹油田生产的天然气和哈萨克斯坦石油替代出口线路问题进行了讨论。

会见卡梅科公司首席执行官和加拿大石油和天然气公司总裁时，在哈萨克斯坦落实一系列联合投资项目问题进行了深入讨论。蒂姆·盖泽尔先生向托卡耶夫总统就卡梅科公司当前工作和未来工作计划进行了介绍，而唐·施特鲁先生就液化气生产厂建设计划进行了介绍。

与此同时，与会者就哈萨克斯坦-加拿大企业家理事会框架下推动两国合作潜力问题交换了意见。

【编译：小穆】