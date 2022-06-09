政府总理会见外国投资商代表

哈通社/努尔苏丹/6月9日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫9日在总理府会见为出席总统直属外国投资者理事会第34次全体会议到访努尔苏丹的欧洲复兴开发银行行长、嘉能可和菲利普莫里斯国际公司领导人。

会见欧开行行长奥迪勒•雷诺-巴索时，双方就哈萨克斯坦经济多元化和脱碳，以及银行业和交通运输业发展问题双边合作问题进行了深入讨论。 据了解，过去30年里，双方在金融、基础设施、农工综合体和数字化等主要领域落实了总额达110亿美元的300多项联合项目。

-在有效的经济和技术政策建议，以及获得金融资源方面，欧开行对哈萨克斯坦经济的持续支持为我们的可持续发展提供了动力。我们希望继续推动互利合作关系。-斯马伊洛夫说。 奥迪勒•雷诺-巴索女士表示，欧开行和哈萨克斯坦之间有着巨大的合作潜力。

据她介绍，欧开行当前进一步增加了对脱碳、绿色技术和新能源领域发展的投资，哈萨克斯坦将来可能对此感兴趣。 政府总理同嘉能可首席执行官加里·纳格尔（Gary Nagle）就在哈萨克斯坦境内落实联合项目前景进行了讨论。他指出，哈方愿意与嘉能可等战略伙伴进一步加深长期合作。

-该公司在哈萨克斯坦采矿业发挥重要作用。我们愿意继续加深双边合作，并推动新领域的合作方向。-斯马伊洛夫说。

会见菲利普莫里斯国际公司东欧区域负责人马克·马里罗蒂时，政府总理指出了该公司为加强哈萨克斯坦良好的投资形象做出的巨大贡献。

【编译：小穆】