总理会见摩根银行和道达尔公司代表

哈通社/努尔苏丹/6月10日--哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在9日召开的外国投资者理事会第34次全体会议框架下，10日会见摩根银行（J.P. Morgan）和道达尔法国道达尔能源（Total Energies）公司代表。

与道达尔高级副总裁朱利安•普吉举行的会谈期间，双方就公司在哈萨克斯坦石油和天然气领域的工作、风能项目的实施和经济脱碳等问题进行了讨论。

道达尔是哈萨克斯坦最大的投资者之一，一直在积极参与卡沙甘等项目的实施。 此外，该公司还在克孜勒奥尔达州和江布尔州实施了两个太阳能项目。

-我们愿意为公司实施的油气领域投资项目提供支持。-斯马伊洛夫说。

与摩根银行俄罗斯和独联体国家分部主管扬·塔夫罗夫斯基举行的会谈中，双方就全球宏观经济形势、与国际金融组织的互动、哈萨克斯坦进入世界资本市场的计划进行了讨论。

总理指出，摩根银行在哈萨克斯坦经营其业务已有20 年，在此期间被公认为能够解决最棘手的客户问题的可靠稳定的合作伙伴。

-对我们来说，实施脱碳领域的计划至关重要。我们希望通过摩根来制定 ESG 标准并将其正确应用到我们的项目中。-他说。

【编译：阿依波塔】